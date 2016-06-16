В России обнаружены останки советского солдата, уроженца Киргизской ССР. Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, 15 июня 2016 года сотрудники посольства доставили из деревни Погорелки Ржевского района Тверской области в Москву останки советского солдата, уроженца Киргизской ССР Мендиша Емралиева, 1910 года рождения. Он героически погиб в декабре 1942-го при защите Ржевского района. Останки отправят в Кыргызстан для захоронения защитника Отечества на Родине.

«Останки Емралиева, его личные вещи (кружка, ложка, стеклянная фляжка), медальон с собственноручной записью с его данными на обрывке гимнастерки были найдены Тверской региональной общественной организацией по поиску и увековечению погибших защитников Отечества, поисковым отрядом «Память» в 2012 году у деревни Погорелки. В результате длительной и кропотливой работы только в мае 2016-го установлены родственники солдата, проживающие в Таласской области Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Мероприятия по захоронению запланированы на третью декаду июня. В них ожидается участие руководителей упомянутой организации Виктора и Натальи Морозовых.