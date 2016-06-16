07:47
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Великая Победа

В России обнаружены останки советского солдата, уроженца Киргизской ССР

В России обнаружены останки советского солдата, уроженца Киргизской ССР. Об этом сообщает пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, 15 июня 2016 года сотрудники посольства доставили из деревни Погорелки Ржевского района Тверской области в Москву останки советского солдата, уроженца Киргизской ССР Мендиша Емралиева, 1910 года рождения. Он героически погиб в декабре 1942-го при защите Ржевского района. Останки отправят в Кыргызстан для захоронения защитника Отечества на Родине.

«Останки Емралиева, его личные вещи (кружка, ложка, стеклянная фляжка), медальон с собственноручной записью с его данными на обрывке гимнастерки были найдены Тверской региональной общественной организацией по поиску и увековечению погибших защитников Отечества, поисковым отрядом «Память» в 2012 году у деревни Погорелки. В результате длительной и кропотливой работы только в мае 2016-го установлены родственники солдата, проживающие в Таласской области Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Мероприятия по захоронению запланированы на третью декаду июня. В них ожидается участие руководителей упомянутой организации Виктора и Натальи Морозовых.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/33473/
просмотров: 600
Версия для печати
Материалы по теме
Последний Герой Советского Союза, родившаяся в Кыргызстане, Евдокия Пасько умерла
«Имена Победы». Кыргызстанцы, погибшие в Ржевской битве ВОВ
Война и мир Анны Кутановой
В Бишкеке отметят 75-летие битвы под Москвой
«Крылья Победы». Школьникам расскажут историю авиации Кыргызстана и России
«Агитбригада» из Кыргызстана проследовала до Берлина боевым путем воинов-освободителей
Делегация из Кыргызстана приняла участие в митинге-реквиеме в Беларуси в честь 75-летия начала ВОВ
Михаил Петров: Рожденный в рубашке
В Кыргызстан доставили прах красноармейца Мендыша Эмралиева
Ветераны 365: Никто не забыт
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom