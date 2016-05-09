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Великая Победа

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Все дальше и дальше мы уходим от событий Великой Отечественной войны. В этом году празднуем 71-летие Победы. И, несмотря на то, что сейчас происходит вокруг этого события, несмотря на все попытки опорочить память о подвигах наших дедов и отцов, для миллионов людей именно 9 Мая остается самым главным праздником.

Все меньше и меньше остается ветеранов и тех, кто столкнулся с ужасами Великой Отечественной войны, кто выстоял, выжил и победил. И нам как никогда важно сохранить память о тех страшных годах и наших прадедах, дедах и отцах. Сохранить и передать ее уже нашим детям, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

Коллектив ИА «24.kg» поздравляет с праздником Великой Победы всех кыргызстанцев! 
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/31612/
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