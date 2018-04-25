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Техноблог

Смартфон Nokia X6 с двойной камерой Zeiss дебютирует 27 апреля

Китайский портал Gizchina сообщил, что уже в эту пятницу, 27 апреля, компания HMD Global представит Nokia X6.

Ранее в Сети ходили слухи, что на презентации представят либо обновленный Nokia X, либо флагманскую модель. Однако, как передает ресурс, Nokia X6 станет «промежуточной» и займет место между Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus.

Смартфон получит 5,8-дюймовый безрамочный дисплей с соотношением сторон 19 : 9, а заднюю панель оснастят вертикальной двойной камерой с объективом Carl Zeiss. В продажу поступят две модификации с разными процессорами — Helio P60 (4 ГБ оперативной памяти) и Snapdragon 636 (6 ГБ оперативной памяти). Что касается операционной системы, Nokia X6 будет работать на Android 8 Oreo.

Стоимость Nokia X6 составит $250 (доступная модель) и $285 (топовая модель).
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