20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

Двадцать миллионов человек скачали и самостоятельно установили на свои компьютеры поддельные блокировщики рекламы — такие данные привела компания AdGuard, сами, кстати, разработчики блокировщика рекламы, сообщают vesti.ru.

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Поддельные расширения для браузера Chrome отличаются от настоящих тем, что содержат дополнительный код, который позволяет удаленно управлять им. То есть фактически открывают доступ к браузеру неизвестному злоумышленнику.

Андрей Мешков, технический директор компании AdGuard, сказал: «Конкретно эти расширения позволяют своим авторам в любой момент любым образом изменить поведение расширения. Оно может не просто ограничиться сбором данных, а подсунуть вредоносную ссылку, заставить ваш браузер что-то скачать, подменить вам сайт на его фейковую версию. Что угодно, и все это делает по команде злоумышленников».

Надо заметить, что блокировщики рекламы — одни из самых востребованных расширений для браузеров. Фальшивки существуют как минимум уже три года, а в магазине расширений отличить их от настоящих инструментов очень сложно.

В итоге человек, который хочет избавиться от всяких всплывающих окон, в лучшем случае, наоборот, отдает мошенникам (а скорее тем же рекламным агентствам) свой аудиторный профиль. В худшем — превращает свой компьютер в часть ботнета.

Только из числа популярных блокировщиков пять на поверку оказались подделками. Удалены они были Google после публикации отчета.

Андрей Мешков сообщил, что у Google есть определенная линия, они стараются минимально привлекать людей к модерации чего бы то ни было. «К сожалению, все их механизмы можно обойти, это не очень сложно, в принципе, мы это видим на этом случае с браузерными расширениями, так и на примере десятков случаев мобильных приложений, которые попадают в магазин Google и воруют данные пользователей», - сказал он.

Единственным вариантом проверить подлинность приложения для неспециалиста называют внимательность.