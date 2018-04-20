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Техноблог

20 миллионов человек установили поддельные блокировщики рекламы

Двадцать миллионов человек скачали и самостоятельно установили на свои компьютеры поддельные блокировщики рекламы — такие данные привела компания AdGuard, сами, кстати, разработчики блокировщика рекламы, сообщают vesti.ru.

из Интернета
Фото из Интернета

Поддельные расширения для браузера Chrome отличаются от настоящих тем, что содержат дополнительный код, который позволяет удаленно управлять им. То есть фактически открывают доступ к браузеру неизвестному злоумышленнику.

Андрей Мешков, технический директор компании AdGuard, сказал: «Конкретно эти расширения позволяют своим авторам в любой момент любым образом изменить поведение расширения. Оно может не просто ограничиться сбором данных, а подсунуть вредоносную ссылку, заставить ваш браузер что-то скачать, подменить вам сайт на его фейковую версию. Что угодно, и все это делает по команде злоумышленников».

Надо заметить, что блокировщики рекламы — одни из самых востребованных расширений для браузеров. Фальшивки существуют как минимум уже три года, а в магазине расширений отличить их от настоящих инструментов очень сложно.

В итоге человек, который хочет избавиться от всяких всплывающих окон, в лучшем случае, наоборот, отдает мошенникам (а скорее тем же рекламным агентствам) свой аудиторный профиль. В худшем — превращает свой компьютер в часть ботнета.

Только из числа популярных блокировщиков пять на поверку оказались подделками. Удалены они были Google после публикации отчета.

Андрей Мешков сообщил, что у Google есть определенная линия, они стараются минимально привлекать людей к модерации чего бы то ни было. «К сожалению, все их механизмы можно обойти, это не очень сложно, в принципе, мы это видим на этом случае с браузерными расширениями, так и на примере десятков случаев мобильных приложений, которые попадают в магазин Google и воруют данные пользователей», - сказал он.

Единственным вариантом проверить подлинность приложения для неспециалиста называют внимательность.

Нужно как минимум найти сайт настоящего разработчика и уже оттуда переходить на страницу скачивания конкретной программы.
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