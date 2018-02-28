Новинка ASUS Zenfone Max (M1): компактный смартфон с большой батареей

На выставке MAC-2018 презентовали недорогой ASUS Zenfone Max (M1). Прошлогодняя модель Max Plus (M1) (с 5,7-дюймовым экраном) била ценовые рекорды для безрамочных смартфонов. Новинка стала ее компактной версией, сообщил портал hi-tech.mail.ru.
У нового Max M1 корпус из матового металла и скромные габариты, но по практичности даст многим смартфонам фору. Металл прочнее, чем стекло, размеры приятнее для большинства пользователей (экран
Аккумулятор 4000 мАч в тонком и компактном корпусе — главная фишка смартфона. ASUS обещает до 40 часов работы в 4G и 23 часа — в Wi-Fi.
Если есть второй смартфон, его можно заряжать от Zenfone Max (M1), аппарат может работать как внешний аккумулятор.
Основная камера 13 мегапикселей, дополнительный 8-мегапиксельный модуль имеет широкий угол обзора 120 градусов.
Смартфон поддерживает съемку видео в 4К и фирменную технологию ASUS PixelMaster, позволяющую увеличивать разрешение снимка и применять другие режимы цифровой обработки.
ASUS Zenfone Max (M1) — типичная недорогая модель, если бы не батарея на 4000 мАч и двойная камера.