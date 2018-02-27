О том, как «умные стельки» помогут решить проблемы со здоровьем, написала mail.ru.

Стелька Stappone состоит из специальной токопроводимой ткани CoolMax. Под ней разместили 10 датчиков, определяющих распределение давления по площади стопы.

А за основу стельки взяли пробку, так что она мягко амортизирует и не деформируется даже под весом в тонну.

Датчики стельки передают показания в мобильное приложение, в котором отображается модель ног человека с областями нагрузки. Почти все изменения опорно-двигательного аппарата сказываются на походке и распределении нагрузки по площади стопы. Это позволяет выявить нарушения осанки, неправильную позу за рабочим столом, слабость мышц или формирование лишнего веса. На основе этих данных приложение советует изменить позу, скорректировать походку или обратиться к доктору.

Еще стелька работает как фитнес-трекер. В ней разместили GPS и акселерометр, чтобы записывать количество шагов, количество потраченных калорий и результаты тренировок с движением на расстояние.