Xiaomi отказывается от поддержки нескольких популярных смартфонов

Китайская компания Xiaomi официально объявила о завершении программной поддержки ряда популярных моделей, включая флагманскую серию Xiaomi 12. Устройства получили статус End-of-Life (EOL), что означает полную остановку выпуска обновлений, сообщил XiaomiTime.

Xiaomi 12 и 12 Pro: HyperOS 3.0 на базе Android 15;

Redmi Note 12 5G: HyperOS 2.0 на базе Android 14;

Xiaomi 12 Lite: HyperOS 1.0 на базе Android 14.

Присвоение этого статуса прекращает рассылку патчей безопасности, OTA-обновлений и внедрение новых функций. По данным Xiaomi Security Center, финальными версиями программного обеспечения для устройств стали:

Эксперты портала XiaomiTime связывают такое решение не только с возрастом смартфонов, но и с аппаратными ограничениями. Процессор Snapdragon 8 Gen 1, установленный в серии Xiaomi 12, ранее подвергали критике за избыточное тепловыделение и низкую энергоэффективность.

Кроме того, развитие платформы HyperOS требует больших ресурсов для работы функций искусственного интеллекта, что могло негативно сказаться на стабильности работы старых моделей.

Традиционный цикл поддержки флагманских линеек бренда составляет от 3 до 4 лет. В 2024 году компания совершила масштабный переход с оболочки MIUI на собственную операционную систему HyperOS, которая объединяет смартфоны, планшеты и умные устройства в единую экосистему. В начале 2026-м Xiaomi продолжает активно внедрять ИИ-инструменты в новые модели, что постепенно вытесняет устройства прошлых поколений из графиков актуальной поддержки.