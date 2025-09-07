Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в мировой истории

Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в истории. Совет директоров компании предложил акционерам утвердить новый десятилетний план вознаграждения для Илона Маска, потенциальный объем которого может достичь $1 триллиона. Это станет крупнейшим пакетом компенсаций в истории американского бизнеса, сообщает агентство Bloomberg.

По условиям соглашения глава компании сможет получить около 423 миллионов акций, что увеличит его долю до 25 процентов, при выполнении ряда стратегических целей. Среди ключевых показателей — рост рыночной капитализации Tesla с текущих $1 триллиона до $8,5 триллиона, производство и поставка 20 миллионов автомобилей, запуск в эксплуатацию миллиона роботакси и миллиона гуманоидных роботов Optimus, а также достижение $400 миллиардов скорректированной EBITDA за четыре последовательных квартала.

Илон Маск должен оставаться в должности генерального директора не менее 7,5 лет, а в идеале весь срок действия программы, чтобы получить право на полное вознаграждение.

В письме акционерам компания заявила, что человечество находится на переломном этапе и только Илон Маск способен провести Tesla к «эпохе устойчивого изобилия» за счет масштабного внедрения искусственного интеллекта, робототехники и доступных технологий.

После объявления о предложении акции Tesla выросли примерно на три процента.