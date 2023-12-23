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Техноблог

Скопление звезд выглядит как новогодняя елка. NASA опубликовало фото

Фото NASA / CXC / SAO. Снимок Скопления Снежинки

В блоге NASA опубликовали новое фото NGC 2264, также известного как Скопление Снежинки. Это рассеянное звездное скопление, связанное с туманностью в созвездии Единорога. Оно расположено на расстоянии 2 тысячи 500 световых лет от Земли.

Молодые звезды, от 1 до 5 миллионов лет, сложились в единую форму, напоминающую новогоднюю елку. Специалисты космического агентства специально «подсветили» некоторые детали. Так картинка стала выглядеть еще более праздничной.

Синие и белые огни — это молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи и запечатленные рентгеновской обсерваторией «Чандра». Газ в туманности (зеленый цвет) наблюдали с помощью оптического телескопа WIYN Национального научного фонда в Китт-Пике.

Часть звезд, которые входят в состав NGC 2264, меньше Солнца. Но есть и настоящие гиганты. Масса самых крупных из них превышает массу нашей звезды примерно в семь раз.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282888/
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