Xiaomi впервые обогнала Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов

Специалисты Counterpoint провели свежее исследование рынка смартфонов. Согласно нему, в июне 2021 года Xiaomi впервые стала крупнейшим производителем телефонов, пишет GizChina.

На протяжении последних нескольких лет на этом рынке лидировал южнокорейский Samsung. А теперь компанию обошел китайский «народный» бренд, который занял 17,1 процента рынка против 15,7 процента у Samsung. Apple за тот же промежуток времени досталось лишь 14,3 процента.

При этом если брать в расчет весь второй квартал 2021 года, то Samsung все еще сохраняет лидерство.

По мнению экспертов, немалую роль в росте Xiaomi сыграли проблемы, с которыми столкнулась Huawei. Так, часть покупателей, которые раньше предпочитали этот бренд, стали чаще делать выбор в пользу решений конкурента.

Отметим, с момента своего дебюта в 2011 году компания Xiaomi продала более 800 миллионов смартфонов.