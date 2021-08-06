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Техноблог

Xiaomi впервые обогнала Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов

Фото из интернета. Xiaomi впервые обогнала Samsung и стала крупнейшим поставщиком смартфонов

Специалисты Counterpoint провели свежее исследование рынка смартфонов. Согласно нему, в июне 2021 года Xiaomi впервые стала крупнейшим производителем телефонов, пишет GizChina.

На протяжении последних нескольких лет на этом рынке лидировал южнокорейский Samsung. А теперь компанию обошел китайский «народный» бренд, который занял 17,1 процента рынка против 15,7 процента у Samsung. Apple за тот же промежуток времени досталось лишь 14,3 процента. 

При этом если брать в расчет весь второй квартал 2021 года, то Samsung все еще сохраняет лидерство.

По мнению экспертов, немалую роль в росте Xiaomi сыграли проблемы, с которыми столкнулась Huawei. Так, часть покупателей, которые раньше предпочитали этот бренд, стали чаще делать выбор в пользу решений конкурента.

Отметим, с момента своего дебюта в 2011 году компания Xiaomi продала более 800 миллионов смартфонов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203353/
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