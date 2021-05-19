22:02
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Техноблог

Google показала Android 12 с обновленным дизайном

Фото Google. Обновленный дизайн Android 12

Специально для Android 12 и других продуктов Google разработала новый фирменный стиль Material You, который позволяет адаптировать дизайн под свои предпочтения. Это самое масштабное обновление дизайна мобильной системы за последние годы, сообщил портал @hi-tech.

В основе Material You лежит идея, что у каждого человека есть свои вкусы и он не должен адаптироваться под продукт. Все должно быть наоборот. Поэтому у пользователя есть возможность настроить цветовую палитру, которая будет применяться не только в системе и фирменных приложениях Google, но и в других программах. Скорее всего, понадобится время, когда сторонние разработчики адаптируют свои приложения под новый стиль.

Настройка дизайна максимально проста. Можно не выбирать цвета вручную, а установить понравившуюся фотографию или картинку в качестве обоев, система сама подберет палитру.

В Android 12 уделили отдельное внимание анимации — она стала живее. Например, если нажать на кнопку разблокировки смартфона, то экран начнет мягко заполняться цветом справа, от места расположения кнопки.

Изменили и дизайн панели уведомления. Появилось больше возможностей для их группировки, а кнопки быстрых настроек стали больше и информативнее.

Не забыли подумать о безопасности. Теперь в системе можно посмотреть историю обращений приложений к местоположению, камере и другим функциям.

Если камера использует микрофон или камеру в данный момент, то в верхнем правом углу отобразится небольшой индикатор. Также доступ к функциям смартфона можно будет быстро заблокировать прямо из шторки уведомлений.

Открытая бета-версия Android 12 доступна для смартфонов Pixel, Xiaomi, OPPO, OnePlus, ASUS, ZTE, Realme, Vivo, TCL, Sharp и Techo. Подробные списки поддерживаемых моделей появятся позже.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/194437/
просмотров: 264
Версия для печати
Популярные новости
WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во&nbsp;всех чатах WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах
Смартфон с&nbsp;самой большой камерой представила компания Sharp Смартфон с самой большой камерой представила компания Sharp
Бизнес
Вредные привычки: как выиграть бой с&nbsp;собственной тенью? Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
19 мая, среда
22:00
Чудаки парковки. Возле бишкекской гимназии машины ставят на остановке и тротуаре Чудаки парковки. Возле бишкекской гимназии машины ставя...
21:23
Google показала Android 12 с обновленным дизайном
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: днем дожди
20:58
В Бишкеке будут повторные выборы. ЦИК поддержала решение столичной ТИК
20:44
За работу без патента на приграничных мигрантов будет налагаться штраф