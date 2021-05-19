Google показала Android 12 с обновленным дизайном

Специально для Android 12 и других продуктов Google разработала новый фирменный стиль Material You, который позволяет адаптировать дизайн под свои предпочтения. Это самое масштабное обновление дизайна мобильной системы за последние годы, сообщил портал @hi-tech.

В основе Material You лежит идея, что у каждого человека есть свои вкусы и он не должен адаптироваться под продукт. Все должно быть наоборот. Поэтому у пользователя есть возможность настроить цветовую палитру, которая будет применяться не только в системе и фирменных приложениях Google, но и в других программах. Скорее всего, понадобится время, когда сторонние разработчики адаптируют свои приложения под новый стиль.

Настройка дизайна максимально проста. Можно не выбирать цвета вручную, а установить понравившуюся фотографию или картинку в качестве обоев, система сама подберет палитру.

В Android 12 уделили отдельное внимание анимации — она стала живее. Например, если нажать на кнопку разблокировки смартфона, то экран начнет мягко заполняться цветом справа, от места расположения кнопки.

Изменили и дизайн панели уведомления. Появилось больше возможностей для их группировки, а кнопки быстрых настроек стали больше и информативнее.

Не забыли подумать о безопасности. Теперь в системе можно посмотреть историю обращений приложений к местоположению, камере и другим функциям.

Если камера использует микрофон или камеру в данный момент, то в верхнем правом углу отобразится небольшой индикатор. Также доступ к функциям смартфона можно будет быстро заблокировать прямо из шторки уведомлений.

Открытая бета-версия Android 12 доступна для смартфонов Pixel, Xiaomi, OPPO, OnePlus, ASUS, ZTE, Realme, Vivo, TCL, Sharp и Techo. Подробные списки поддерживаемых моделей появятся позже.