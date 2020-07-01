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Техноблог

Google «оживила» динозавров. Чтобы увидеть их, нужны смартфон и поисковик

Фото University of Oregon

Google добавила в поисковик возможность смотреть на 3D-модели животных в дополненной реальности. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Новая функция успела снискать популярность у пользователей, а разработчики расширяли список объектов, которые можно перенести в наш мир. В конце июня Google разрешила смотреть на динозавров через мобильные гаджеты.

Пока доступно десять моделей динозавров.

Google использовала модели животных из мобильной AR-игры Jurassic World Alive. Для работы новой функции Jurassic World понадобится Android-смартфон, совместимый с ARCore. Как пишет The Verge, для работы на iOS понадобится iPhone 11 Pro, хотя ARcore работает с iPhone 11, но на нем запустить AR-динозавров через поисковик не получилось.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/157919/
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