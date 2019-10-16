Два десятка древних саркофагов нашли археологи в Египте

Археологи Министерства по делам древностей Египта обнаружили во время раскопок в древнем городе Луксоре 20 деревянных саркофагов. Об этом сообщило издание Phys.org.

Министерство выступило с кратким заявлением, в котором назвало совершенное открытие одним из самых больших и важных за последние годы.

Фото Egyptian Ministry of Antiquities via AP. Найденные археологами деревянные саркофаги

Саркофаги, украшенные надписями и цветными изображениями, обнаружили в некрополе Асасиф.

Ученые считают, что подобных саркофагов на данном участке может быть больше, раскопки продолжают. Древние гробы еще предстоит датировать и изучить.

Фото Egyptian Ministry of Antiquities via AP. Найденные археологами деревянные саркофаги

На этом участке располагался в древности город Фивы. Ранее в некрополе Асасиф обнаружили гробницы, относящиеся к периодам Среднего и Нового Царства, а также к более поздним периодам. Они датируются 1994-332 годами до нашей эры.