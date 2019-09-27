Agile, Scrum и Kanban. Как понять, что вам пора меняться

Все чаще в Кыргызстане можно услышать про применение Agile, Scrum и Kanban в самых разных компаниях. Но это не просто модные слова, за которыми скрывается гибкая методология управления проектами, а реально работающие инструменты, благодаря которым ваш бизнес может пережить практически «новое рождение». Правда, если использовать их неправильно, все пойдет крахом.

Компания Beeline — одна из самых динамично развивающихся на кыргызстанском рынке, именно здесь Agile, Scrum и Kanban стали внедрять еще в 2016 году. В рамках совместного проекта 24.kg и Beeline Кыргызстан мы поговорили с одной из лучших Scrum-мастеров в стране Асель Максатбек кызы.

1 Agile – образ мышления, культура и философия…

... которая опирается на четыре основных ценности. Они были заложены в 2001 году:

люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов;

работающий продукт важнее исчерпывающей документации;

сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;

готовность к изменениям важнее следования начальному плану.

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В наших компаниях в основном сначала создают приказ, потом согласовывают, пишут инструкции и только после всей бюрократии переходят к продукту.

Agile — образ мышления, Scrum и Kanban — его инструменты. Если вы решили внедрять Agile, надо иметь четкую цель, в цифрах понимать, что то принесет. Многие поддаются моде, а потом винят инструменты, хотя сами были не готовы.

2 Сотрудники самостоятельны и ответственны

В традиционных компаниях все спускают сверху. При переходе на Agile планирование выглядит так: есть топ-менеджер, который верит в продукт команды и готов вкладывать в это деньги.

Определяется срок, в этот период команда автономна: сама принимает решения, общается с клиентом и выпускает продукт.

В любой команде есть Product owner, который защищает идею, и бизнес-кейс, потому что любая компания в конечном итоге хочет видеть результат в виде выручки. Есть события, в которых участвуют топ-менеджеры и помогают команде, но жесткого контроля нет. Они могут корректировать, но не менять цель.

3 Основные плюсы: скорость, деньги, результат

Первый плюс применения Scrum и Kanban — скорость. При традиционном подходе все идет поочередно и вы получаете готовый продукт через шесть—восемь месяцев, к этому моменту, возможно, этот продукт уже не нужен.

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В Scrum есть спринты, они длятся от одной до четырех недель. За это время есть минимальный жизнеспособный продукт: клиент его увидел, дал обратную связь.

Второй — деньги. В традиционной системе вы ждете, будет ли прибыль, собраны денежные и человеческие ресурсы. В Scrum вы тоже тратите, но меньше. Сразу видно, нужен продукт или нет. Чем быстрее вы ошибаетесь, тем меньше затрат.

Третий плюс, который многие не замечают, — перспективы для компании, которых раньше вы не видели.

Четвертый — каждый человек в команде может заменить и подстраховать. Вы постоянно развиваетесь, улучшаете скилы, расширяете горизонты, учитесь. Никто не перекидывает ответственность на отдельного члена команды, если продукт провалился, отвечают перед руководством все: сор из избы не выносят. Но обязательно обсуждают внутри, определяют узкие горлышки и решают их.

4 Agile, Scrum и Kanban не подходят, если…

...вы хотите результатов здесь и сейчас. Но когда поймете, что можно не писать длинные инструкции, а быстро обсудить моменты и работать, влюбитесь в эту философию.

Если не готов топ-менеджмент. Эти люди влияют на все процессы, и если команды будут неавтономными, то они не сделают продукт.

Сложно однозначно сказать, кому такая методология не подходит. Самое главное — понимание, что есть продукт.

В проекте, где есть точные сроки и вы четко знаете, сколько людей нужно для его реализации, Scrum не сработает.

Продукт не имеет точных сроков. Если он жив, то будет и развитие, и вы только на начальном этапе точно знаете, кто вам нужен, но задачи расширяются, растет команда. Продукт приносит ценность вашим клиентам.

В Кыргызстане, к примеру, один из интернет-магазинов, банков работают по принципу Scrum-команд.