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Бизнес

Десять вопросов об СМС-рассылках, которые действительно работают

СМС-рассылка… У многих она вызывает ассоциации со спамом. Но при правильном подходе это — мощный инструмент В2В-бизнеса. Четко сегментированная аудитория, 90-процентное попадание в цель и, как результат, увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда. Именно такую услугу под названием BeeTarget предлагает своим партнерам компания Beeline. Давайте разберемся, как она работает. 

1

Что такое BeeTarget?

Это сервис, который позволяет отправлять СМС-рассылки аудитории из базы абонентов Beeline по выбранным параметрам.

2

Но СМС-рассылки чаще раздражают: их много, приходят не вовремя, с непонятного номера…

Мы следуем антиспам-политике. Абонент не будет получать больше одного-двух сообщений в месяц. Это гарантирует, что он не устанет. Время рассылки тоже важно: мы строго ограничили его рабочим: с 9.00 максимум до 20.00. Конечно, СМС будут приходить не с обезличенного короткого номера, а от имени того бренда, который использует BeeTarget.

3

Еще плюсы есть?

Высокий показатель открываемости — порядка 90 процентов в течение трех минут согласно разным исследованиям. К сообщению можно вернуться в любое время. Стоимость контакта с клиентом гораздо ниже любого другого вида рекламы.

4

А как формируется база потенциальных клиентов?

Прогнозный анализ делается на основе пола, возраста и затрат на связь. Важный инструмент при анализе — геотаргетинг. Рассылка не придет человеку из Бишкека, если ваша компания предоставляет услуги только на юге страны.

5

Получается, что Beeline следит за каждым шагом своих абонентов и за моим тоже?

Нет! Мы не видим данные каждого абонента отдельно, не владеем его личной информацией. Условно говоря, есть сегмент клиентов, на основе поведения которых мы и делаем прогнозный анализ. К примеру, для определенного сегмента характерен высокий трафик по направлению Бишкек — Москва. Мы делаем вывод, что, скорее всего, внутри этого сегмента с определенной долей вероятности могут быть родственники трудовых мигрантов, которым будет интересна, например, тема денежных переводов. Именно такие данные мы и используем при таргетированной рекламе BeeTarget.

6

А как на счет защиты личных данных? Вы что продадите номер компании-рекламодателю?

Ни в коем случае! Мы предоставляем только прогнозный анализ. Компания работает согласно Закону КР «Об информации персонального характера» и условиям договоров с клиентами и не передает данные третьим лицам. Вы можете быть спокойны: мы не передам даже две последние цифры номера.

7

И как я тогда пойму, что реклама через рассылку работает, а я не просто плачу вам деньги?

Мы предоставляем отчет по конверсии, если модель выстроена по модели «показы–клики». Наши консультанты помогут вам выстроить продвижение таким образом, чтобы качественно выполнить задачу и правильно отследить метрики по достижению результатов.

8

И сколько все это будет стоить?

Все зависит от выбранного вами тарифа. К примеру, в тарифе «Регулярная рассылка» при заключении договора на осуществление СМС-рассылки от трех и более в год, при которой каждая рассылка осуществляется не менее пяти тысяч штук в месяц, предоставляется скидка на вторую и последующие рассылки.

9

Окей, а от рассылки можно отписаться?

Да, можно отказаться от всех рассылок, кроме МЧС и тех, которые осуществляются сторонними лицами и организациями, позвонив в контакт-центр Beeline.

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