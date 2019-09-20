Правильный SMM. Как создавать контент без котиков и шаблонов

Засилье котиков, неинформативные картинки или и того лучше часть уха в вашей ленте — примеров беспощадного ведения социальных сетей много. Критиковать и брызгать ядом — дело в интернете, конечно, благодарное, но давайте разберемся, как не войти в учебники по SMM в главу «Посмотри, как не надо».

Наладить контакт с аудиторией и не скатиться в шаблоны в совместном проекте 24.kg и Beeline Кыргызстан поможет эксперт по коммуникациям компании Айхан Нуржан.

1 Как работают соцсети

В Facebook работает образовательный контент — лонгриды, сторителлинг.

Недавно у нас была ситуация, когда человек нашел телефон, но сим-карта в нем не работала. Тогда он достал ее, увидел, что это Beeline, через соцсети попросил нас помочь найти владельца. Девушка подумала, что телефон не найдется, она восстановила номер, поэтому старая сим-карта не работала. Так мы нашли девушку, которая потеряла телефон. Получилась очень добрая история. Мы рассказали о ней в Facebook.

Не весь контент надо дублировать. К примеру, в «Одноклассниках» мы делаем посты только на кыргызском языке, и больше контента, который связан с роумингом или тарифами, которые ориентированы на южные регионы. Ваш контент будет зависеть от анализа собственной аудитории.

Конечно, надо понимать и сам рынок. Мы пока только движемся к более свободному SMM, когда компании могут шутить над своей аудиторией или поддерживать стеб в свой адрес.

Однако в кыргызском сегменте Twitter общение стало более неформальным. Недавно была история: один из подписчиков предложил ввести робота вместо операторов Call-центра, потому что 80 процентов запросов одинаковы. Мы ответили, что живое общение всегда приятнее. Он сказал: «Ок, расскажите анекдот», и мы рассказали.

Никто:

Абсолютно никто:

СММщик: За один вечер мобильный телефон сменил четверых владельцев. Причём двоих ещё и пережил — Beeline Kyrgyzstan (@BeelineKG) August 20, 2019

А вот в Instagram это не сработает, люди не поймут и не оценят. Здесь любят короткие тексты, конкурсы, опросы. Пользователям надо давать призы, развлекать.

2Как создать интересный контент

Публикации должны отвечать на вопросы потенциального клиента. Генерируя контент, важно понимать, о чем компания. Возьмем кофейню. Можно рассказать, какие есть виды кофе, кофейные напитки. Есть общие темы, из которых потом составляются детальные, относящиеся конкретно к твоей компании.

Фото Beeline Кыргызстан. Эксперт по коммуникациям Айхан Нуржан

Я составляю контент-план на месяц. По дням расписываю темы, о которых буду говорить. На выходных — больше конкурсы. В будни — информация о компании, продуктах.

Из общих тем идут детальные. Надо учитывать все праздники.

3 Где вдохновляться и брать вижуалы

Нужно следить за блогами об SMM. Самый трендовый — Parasitelab.com. Здесь рассказывают, на что обратить внимание, и о трендах. Обязательно читать сайт «Медузы» и VC.ru.

В Бишкеке много курсов по SMM, но они бесполезны. Если есть бюджет, надо идти на «Нетологию». Если денег нет, начинать с блогов в Instagram.

Могу порекомендовать Александру Митрошину. Еще есть Popartmarketing — полезные тренды, обновления Instagram.

SMMPlanner — это не только блог о трендах и обновлениях, но и система отложенного постинга.

Если мы говорим о графике и визуализации, есть прекрасные стоки Unsplash и Pexels — качественные бесплатные фотографии, которые можно скачать и использовать. Если есть бюджет, можно использовать Shutterstock.

4 Это не работает!

Во всех блогах про SMM пишут, что контент должен делиться по формуле 30-30-40 . На самом деле все зависит от аудитории. Давайте для примера посмотрим на Beeline Россия. Instagram у них не особо популярен. И они сказали подписчикам: «Ребята, отмечайте нас на фотографиях, мы будем постить их у себя». Все, они больше ничего не продают там. При этом в Facebook у них продуктовый контент.

В какой-то момент стало модным, чтобы картинки были в одном стиле. На самом деле это неважно.

Подписчики не видят твою общую ленту, они видят твои посты в своей ленте. Гораздо важнее давать полезный контент.

Не закидывайте фотографии блоком по шесть и девять. Люди думают, что это красиво и круто. На самом деле нет, это раздражает, особенно человека, который на тебя подписан и видит в ленте.

Ушел тренд постить как можно больше. Максимальное количество постов — один и около трех-четырех stories в день. Чем больше закидываешь, тем менее интересен контент для подписчиков.

Нашим магазинам и салонам посоветовала бы не использовать только продуктовые посты. Есть такие страницы, которые выкладывают, к примеру, результаты наращивания ресниц. Для человека, который никогда их не делал, все ресницы одинаковы. Лучше расскажите, как за ними ухаживать, как часто ходить. Просто фото с подписью «работа такого-то мастера» не работает.

Пользователи любят, когда на фото есть люди, просто графические картинки с текстом тоже не работают. Это абсолютно не интересно.