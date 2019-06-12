Древнее поселение кочевников нашли на востоке Казахстана

В урочище Акбаур на территории древнего памятника, который называют Казахстанским Стоунхенджем, нашли новое захоронение. Об этом сообщил «Хабар 24».

Находку сделала команда известного археолога Зейноллы Самашева. Каменные зернотерки, точильные устройства, кости домашних животных — все свидетельствует, что саки вели не только кочевой, но и оседлый образ жизни.

Это противоречит общепринятым данным и вызывает еще больше вопросов, отмечают эксперты. Поэтому в урочище Акбаур необходимо провести тщательные исследования. Возможно, под землей скрываются еще несколько поселений, считают ученые Казахстана и России. Они уже работают на месте раскопок. Скоро к ним присоединятся коллеги из Турции и Азербайджана.

Найденные артефакты отправят в специальные лаборатории для комплексного анализа.

Фото YK-news.kz. Раскопки в урочище Акбаур

«На первом слое мы наткнулись на многочисленные артефакты. Тысячи обломков керамической посуды. Они характерны только для поселений. То есть люди жили стационарно. Это оказалось поселение самого финала бронзового века, начала раннего железного века. То, что нам не хватало!» — заявил доктор исторических наук Зейнолла Самашев.