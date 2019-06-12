19:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Древнее поселение кочевников нашли на востоке Казахстана

Фото YK-news.kz. Раскопки в урочище Акбаур

В урочище Акбаур на территории древнего памятника, который называют Казахстанским Стоунхенджем, нашли новое захоронение. Об этом сообщил «Хабар 24».

Находку сделала команда известного археолога Зейноллы Самашева. Каменные зернотерки, точильные устройства, кости домашних животных — все свидетельствует, что саки вели не только кочевой, но и оседлый образ жизни.

Это противоречит общепринятым данным и вызывает еще больше вопросов, отмечают эксперты. Поэтому в урочище Акбаур необходимо провести тщательные исследования. Возможно, под землей скрываются еще несколько поселений, считают ученые Казахстана и России. Они уже работают на месте раскопок. Скоро к ним присоединятся коллеги из Турции и Азербайджана.

Найденные артефакты отправят в специальные лаборатории для комплексного анализа.

Фото YK-news.kz. Раскопки в урочище Акбаур

«На первом слое мы наткнулись на многочисленные артефакты. Тысячи обломков керамической посуды. Они характерны только для поселений. То есть люди жили стационарно. Это оказалось поселение самого финала бронзового века, начала раннего железного века. То, что нам не хватало!» — заявил доктор исторических наук Зейнолла Самашев.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Археологи обнаружили много ценных артефактов в могиле принца-воина в Англии
В Египте вскрыли гробницу возрастом более 4300 лет
В Камбодже обнаружили редчайшие древние захоронения
Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет
В Мехико нашли сокровища ацтеков
В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя
В Египте обнаружили сфинкса с головой барана
Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1 500 лет
Британец нашел на пляже моллюска возрастом 185 миллионов лет
В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями
Популярные новости
Google: Отключение Huawei от&nbsp;Android создаст серьезные проблемы для безопасности Google: Отключение Huawei от Android создаст серьезные проблемы для безопасности
Новый тренд: вместо &laquo;лежачих полицейских&raquo;&nbsp;&mdash; искусственные выбоины Новый тренд: вместо «лежачих полицейских» — искусственные выбоины
Американские ученые выяснили, почему организм перестает бороться со&nbsp;старением Американские ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением
Сотни дорогих автомобилей оказались на&nbsp;свалке в&nbsp;ОАЭ Сотни дорогих автомобилей оказались на свалке в ОАЭ
Бизнес
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom
Б/у авто из&nbsp;США: успейте купить до&nbsp;сентября Б/у авто из США: успейте купить до сентября
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает увеличивать емкость 4G&nbsp;LTE-сети Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети