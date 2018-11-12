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Техноблог

Новый Xiaomi Mi 9. Инсайдеры «слили» характеристики флагмана

Китайская компания активно работает над новым смартфоном Mi 9. Об этом сообщил портал AKKet.

По его данным, китайские инсайдеры рассказали о технических характеристиках флагмана и особенностях, которыми он порадует тех, кто захочет его купить.

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Основой смартфона станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8150 с тактовой частотой 3,2 гигагерца, который дополнен графикой Adreno 640 и модемом X50 с поддержкой сети 5G, позволяющей гаджету разгоняться до скорости в 2 гигабита в секунду.

У смартфона две версии — 6/8 гигабайта оперативной и 128/256 гигабайта встроенной памяти, тройная основная камера с разрешением 42 мегапикселя, полноценный 3D-сканер лица с возможностью работы в полной темноте, разъем USB Type-C, а также интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Не обойдется Xiaomi Mi 9 без поддержки технологии беспроводной зарядки мощностью до 12 ватт. Быстрая подзарядка работает на основе стандарта Quick Charge 5.0.

Благодаря процессору Snapdragon 8150 смартфон сможет работать на одном заряде дольше, чем его предшественник. Снизится и нагрев, потому как выделяться тепла станет значительно меньше.

Производительность Xiaomi Mi 9 по сравнению с Mi 8 должна увеличиться на 20–25 процентов.

Основной приоритет в смартфоне сделают на поддержку им сетей 5G почти по всему миру. Говорить о стоимости Xiaomi Mi 9 пока что не приходится, но она должна быть ощутимо выше, чем у модели нынешнего поколения, потому как себестоимость значительно возрастет, считают эксперты.

Появление флагмана на полках магазинов ожидают во втором квартале 2019 года, то есть с апреля по июнь.
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