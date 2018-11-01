Самый мощный смартфон Xiaomi поступил в продажу

Компания Xiaomi объявила о старте продаж своего самого мощного смартфона — Black Shark 2 (он же Black Shark Helo для китайского рынка). Об этом сообщило издание RG Digital.

Игровой смартфон базируется на топовом чипе Qualcomm Snapdragon 845 и в старшей модификации оснащен 10 гигабайтами оперативной памяти.

Фото из интернета. Геймерский смартфон Black Shark 2

По данным тестов AnTuTu, рейтинг Black Shark 2 составил 293,3 тысячи баллов, в то время как его предшественник, игровой смартфон Xiaomi Black Shark, получил 290,6 тысячи баллов.

Black Shark 2 оснащен 6,01-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. У смартфона основная камера состоит из сдвоенного модуля 20+12 мегапикселей, фронтальная — 20 мегапикселей.

Фото из интернета. Использовать смартфон для игр можно со специальным геймпадом

В процессоре, который может испытывать серьезный нагрев во время обработки «тяжелой» игровой графики, используется система жидкостного охлаждения. При желании ее можно дополнить специальным охлаждающим чехлом. По бокам размещены полосы подсветки, цвет которых можно настраивать — как и цвет логотипа на задней панели.

Фото из интернета. Геймерский смартфон Black Shark 2

Стоимость новинки в младшей модификации 6/128 гигабайт составит $459. Версия на 8/128 гигабайт обойдется геймерам в $509, а старшая модификация 10/256 гигабайт — $600.