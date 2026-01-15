23:02
Главным тренером чемпиона Кыргызстана по футболу стал специалист из Барселоны

Главным тренером футбольного клуба «Барс» — чемпиона Премьер-лиги — 2025 стал специалист из Барселоны (Испания) Франсеск Бонет. Об этом сообщает клуб в соцсетях.

По его данным, контракт с 32-летним специалистом, имеющим лицензию Pro UEFA, заключен до конца 2026 года.

Фото из интернета. Франсеск Бонет

Бонет поработал в клубах «Ражастан Юнайтед», «Гокулам», «Намдхари», «Черчилл Бразерс» из Индии, «Санта Лусия» из Гватемалы, а также в «Эрчиме» из Монголии.

Фото из интернета. Гиоргий Папуашвили

Кроме того, тренером клуба по физической культуре стал Гиоргий Папуашвили. Профессиональную карьеру он начинал с тбилисского «Локомотива». В последнее время работал с футбольным клубом Spaeri.
