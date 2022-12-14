Кыргызстанка стала чемпионкой мира по казакша курес

В Астане (Казахстан) 12-14 декабря проходит чемпионат мира по казакша курес (казахская национальная борьба). Об этом сообщает ассоциация Qazaq kuresi Instagram.

В первые два дня соревнований Нагира Сарбашова стала чемпионкой мира в весе свыше 75 килограммов, Жамалбек Асылбек уулу (до 90 килограммов), Бекболот Токтогонов (свыше 100 килограммов) и Мээрим Момунова (до 65 килограммов) заняли вторые места, Бегай кызы Бейшенаалы (до 55 килограммов) завоевала бронзовую медаль.

Как сообщается, в турнире участвуют 350 борцов из почти 40 стран. Соревнования проходят в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры.