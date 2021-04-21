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Спорт

Президент UFC дал прогноз на предстоящие бои Валентины Шевченко

В случае успешной защиты титула против Джессики Андраде действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко может провести подряд два суперпоединка. Об этом в интервью Yahoo Sports сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Если в эти выходные выиграет Вейли Чжан и выиграет Валентина Шевченко, напрашивается их бой друг с другом», — считает он.

из интернета
Фото из интернета. Валентина Шевченко

«И если Шевченко его выиграет, кто знает, может быть, она снова будет драться с Амандой Нунес, так что посмотрим», — добавил Дана Уайт.

Напомним, что титульный бой в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Джессикой Андраде состоится 24 апреля на UFC 261 в Джексонвилле, а Вейли Чжан в рамках турнира выйдет на защиту титула в первом наилегчайшем весе против Роуз Намаюнас.

Валентина Шевченко последний поединок провела против Дженнифер Майа на турнире UFC 255 в ноябре 2020 года. Этот бой завершился в пользу спортсменки из Кыргызстана. На ее счету 19 побед и три поражения.

Вейли Чжан в последний раз дралась с Йоанной Еджейчик в рамках турнира UFC 248 в марте прошлого года. В этом противостоянии раздельным решением судей победила китайская спортсменка. В ее активе 21 победа и одно поражение.
Ссылка: https://24.kg/sport/191009/
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