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Попытка изнасилования. Дело возвращается в Ошский областной суд третий раз

Дело о попытке изнасилования несовершеннолетней племянником экс-акима Ноокатского района возвращается в Ошский областной суд в третий раз. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, адвокаты требуют для обвиняемого наказания в соответствии с законом. Ранее Ошский областной суд отменил оправдательный приговор городского суда, но подсудимый наказания не понес. Дело переквалифицировано со статьи «Попытка изнасилования несовершеннолетнего» на статью «Хулиганство» УК КР.

«Мы подали надзорную жалобу в Верховный суд. Дело вернули на пересмотр в нижестоящую инстанцию. Уже в третий раз. Теперь все начнется заново», — сказала Азиза Абдирасулова.

26 октября 2016 года в центр обратилась жительница села Борбаш Ноокатского района. Она рассказала, что 12 июня у канала «Сапарбай» ее 11-летнюю дочь пытались изнасиловать.  По ее словам, мужчина является племянником теперь уже бывшего акима Ноокатского района Бекболота Айтиева.  
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