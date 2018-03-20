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На Иссык-Куле задержали браконьера. Убил утку

Фото NABU-Кыргызстан

В Иссык-Кульской области задержали браконьера. Об этом сообщили в пресс-службе филиале «Союза охраны природы Германии (NABU)» в КР.

По их данным, в ходе рейда сотрудники группы «Барс» NABU-Кыргызстан и Департамента охраны и рационального использования природных ресурсов ГАООСЛХ задержали жителя села Ынтымак Тюпского района Т. К. с отстреленной уткой. Разрешительных документов у мужчины не было.

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На месте составили протокол, материалы передали в Департамент охраны и рационального использования природных ресурсов.

В организации отмечают, что с наступлением тепла в Кыргызстан прилетают много птиц, которые, к сожалению, становятся жертвами браконьеров.

«Весной, когда потеплеет и наступают благоприятные условия, птицы возращаются из теплых стран. Им необходим покой, чтобы популяция продолжалась. Раньше в школах люди строили скворечники, им рассказывали, что надо охранять птиц и животных. Хорошо, если это продолжат», — сказал специалист отдела экообразования NABU-Кыргызстан Жолдош Чунгулов.

В организации отмечают, что подобные антибраконьерские рейды группы «Барс» совместно с департаментом проводятся регулярно. 

NABU-Кыргызстан
Фото NABU-Кыргызстан

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