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Посольство Кыргызстана уточняет данные о двух погибших в авиакатастрофе в России

Посольство Кыргызстана в Российской Федерации уточняет точные данные двух погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Об этом ИА «24.kg» сообщили в дипломатическом представительстве.

Там отметили: по предварительной информации, среди погибших нет граждан Кыргызстана.

«По полученной нами утром информации, среди тех, кто погиб в авиакатастрофе нет кыргызстанцев. Однако в списке жертв указываются фамилии Акназарова Тамерлана Туратбековича и Тулькубаева Фиргата. В настоящий момент мы выясняем, гражданами какой страны они являются», — отметили в посольстве.

Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. Как сообщили российские СМИ, Ан-148 с 71 человеком на борту упал в районе деревни Аргуново. Среди причин падения самолета называют отказ техники, неблагоприятные погодные условия и столкновение с самолетом «Почты России».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину.
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