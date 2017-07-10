В Иссык-Кульской области при обмене фальшивых денег задержан гражданин Беларуси

В Иссык-Кульской области при обмене фальшивых купюр задержали гражданина Беларуси. Об этом сообщило местное УВД.

Уточняется, что 8 июля примерно в 13.00 неизвестный мужчина европейской внешности в возрасте 50–55 лет принес на обмен две тысячи евро (четыре купюры по 500 евро). Работник обменного пункта, заметив, что купюры фальшивые, сообщил в милицию.

«Дежурной мобильной группой поселкового отделения милиции села Бостери задержан 54-летний гражданин. Выяснено, что задержанный находится в розыске Чуйским областным ГУВД за мошенничество», — говорится в сообщении.

Дело передано в территориальную Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями для юридической оценки.