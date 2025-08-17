Кыргызстан вошел в топ-5 по популярности стран для стажировок студентов из РФ

Кыргызстан вошел в топ-5 по популярности стран для стажировок студентов из России. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РФ.

По его данным, Китай и Беларусия стали самыми востребованными странами для стажировок и обучения по обмену российских студентов.

«Топ пять стран исходящей академической мобильности (стажировки, обучение по обмену) российских студентов на 31 декабря 2024 года: Китай — 9 тысяч 285 студентов, Беларусия — 3 тысячи 667, Казахстан — 2 тысячи 90, Узбекистан — 1 тысяча 304, Кыргызстан — 1 тысяча 17 студентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также отметили, что всего в 2024-2025 учебном году в зарубежные страны для обучения по обмену или стажировки отправились 10 тысяч 43 российских студента.