США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле

США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле. Дональд Трамп в интервью WABC заявил, что американские силы нанесли «очень сильный удар» и вывели из строя крупный портовый объект на территории Венесуэлы. Позже лидер Соединенных Штатов сказал, что они атаковали «в районе доков, где загружают суда наркотиками».

По словам источников CNN, ЦРУ с помощью беспилотника атаковало удаленный причал, который, как считает американское правительство, картель «Трен де Арагуа» использовал для хранения наркотиков и погрузки их на суда.

Утверждается, что в момент удара на причале никого не было, поэтому обошлось без жертв. Он прошел при поддержке Сил специальных операций, однако командование опровергло эту информацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356656/
просмотров: 107
