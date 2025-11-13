В Чуйской области задержан иностранец с крупной партией наркотиков

В Иссык-Атинском районе задержан гражданин иностранного государства по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 11 ноября в селе Новопокровка оперативники задержали 23-летнего мужчину. При досмотре у него нашли сумку с 24 резиновыми капсулами коричневого цвета общим весом 116,1 грамма.

Фото ГУВД Чуйской области

Экспертиза показала, что вещество содержит никотин и MDMB(N), относящееся к психотропным. Возбуждено уголовное дело по статье 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее ГКНБ сообщал о задержании иностранных граждан, занимающихся распространением и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории Кыргызской Республики.