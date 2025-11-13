11:26
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Происшествия

В Чуйской области задержан иностранец с крупной партией наркотиков

В Иссык-Атинском районе задержан гражданин иностранного государства по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, 11 ноября в селе Новопокровка оперативники задержали 23-летнего мужчину. При досмотре у него нашли сумку с 24 резиновыми капсулами коричневого цвета общим весом 116,1 грамма.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

Экспертиза показала, что вещество содержит никотин и MDMB(N), относящееся к психотропным. Возбуждено уголовное дело по статье 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Ранее ГКНБ сообщал о задержании иностранных граждан, занимающихся распространением и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере на территории Кыргызской Республики. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350729/
просмотров: 624
Версия для печати
Популярные новости
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
Додика этапировали в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; ГКНБ в&nbsp;Турции задержал члена ОПГ Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Скандальный снос домов в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; государству вернули землю Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
11:26
В Таджикистане запустили нацмессенджер, который собирает данные пользователей В Таджикистане запустили нацмессенджер, который собирае...
11:25
«Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
11:14
В Бишкеке 27 ноября пройдет саммит ОДКБ
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 ноября
10:31
Кыргызский фильм «Курак» покажут на кинофестивале в Боготе