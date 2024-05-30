Я против этого беспредела. Журналист Актилек Капаров написал письмо из СИЗО

Один из 11 задержанных журналистов-расследователей Актилек Капаров написал письмо-обращение из СИЗО. Оно попало в распоряжение «Азаттыка» через коллег Капарова.

В письме журналист отметил, что его уже пятый месяц незаконно держат в СИЗО-1.

«За все время нахождения в тюрьме меня ни разу не вывозили на следственные действия. И только на четвертый месяц следователь ГСУ МВД вызвал на допрос, когда дело вот-вот собирались передавать в суд», — написал Актилек Капаров.

По его словам, ГСУ МВД возбудило уголовное дело по видео, опубликованному на каналах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в декабре прошлого года.

«Как известно всему журналистскому сообществу, я не работаю в этой редакции с августа 2023-го. Эту информацию подтвердит даже замминистра культуры Марат Тагаев. Он писал мне и несколько раз звонил. То, что я не работаю в Temirov Live, подтверждают и официальные документы, такие как соглашение о расторжении контракта, акты приема-передачи и другие. Эти документы изъяты сотрудниками МВД во время обыска моего дома», — добавил Актилек Капаров.

В его письме говорится, что спустя несколько дней после ареста не стало родной бабушки. Журналист написал, что из-за незаконных и несправедливых решений следователей и судов он не смог присутствовать на ее похоронах.

Актилек Капаров убежден, что его преследуют не за видео, а за журналистскую деятельность, за то, что выявлял коррупционные схемы высших должностных лиц страны.

Я против всего этого беспредела, который творят со мной эти люди, и режу свои руки! Актилек Капаров

Журналист потребовал немедленно выпустить его из СИЗО-1 и прекратить уголовное преследование.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря прошлого года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.

Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.

Отметим, журналист-расследователь Болот Темиров сообщал, что в бишкекском СИЗО-1 избили его супругу и других сокамерниц. Махабат Тажибек кызы написала заявление, в котором рассказывает, как подвергалась издевательствам со стороны надзирательницы Айпери Джекшеновой.

В СИН опровергли факт избиения. Там заявили, что сокамерницу Махабат хотели перевести в другую камеру, но женщины выступили против и поругались с работниками ведомства.