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Происшествия

В Сузаке мужчина нашел пистолет Макарова и выдал его милиции спустя пять месяцев

В Сузакском районе мужчина нашел пистолет, спрятал его и спустя пять месяцев выдал милиционерам. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 30 сентября поступила информация о том, что житель района по имени Кудаш незаконно хранит огнестрельное оружие. Личность мужчины установили. Им оказался местный житель Т.Х., 1993 года рождения, который с мая 2021-го содержался в ИВС за угон автомашины и кражу.

Факт о хранении оружия зарегистрирован в ЕРПП по статье 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Начато досудебное производство.

В своих показаниях Т.Х. рассказал, что в мае на ипподроме нашел огнестрельное оружие, обернутое в кусок ткани, и спрятал его. Через два дня его задержали по другим статьям — 206 «Угон автомототранспортного средства» и 200 «Кража». Спустя пять месяцев он выдал милиционерам спрятанное оружие.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Пистолет передан экспертам оперативно-криминалистического отдела. Продолжается досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209998/
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