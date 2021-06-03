Исчезновение Орхана Инанды. Митингующие прошли маршем по центру Бишкека

Начавшийся в Бишкеке возле Жогорку Кенеша митинг в поддержку Орхана Инанды продолжился у здания правительства.

Около 200 участников акции прошли мирным маршем от «Белого дома» до Старой площади, скандируя: «Власти Кыргызстана, найдите учителя!»

«Нам по сей день никто так и не ответил, находится он на территории Кыргызстана или же его вывезли за пределы. У милиции есть камеры «Безопасного города». Неужели по ним они не могут проследить, кто его похитил и куда вывез?!» — сказал участник акции.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды

с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его

. Президент Садыр Жапаров также

ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня.