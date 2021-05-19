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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение девушки в Бишкеке. Еще одна жертва ала качуу отказалась от претензий

Дело о похищении девушки в Бишкеке прекращено. Об этом 24.kg сообщил адвокат Агзам Душеналиев.

По его словам, потерпевшая простила обидчиков и подписала соглашение о примирении сторон.

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«Сначала суд переквалифицировал уголовное дело со статьи «Похищение человека с целью вступления в брак» на «Принуждение лица к вступлению в брак». Первомайский районный суд Бишкека прекратил дело за примирением сторон. Выяснилось, что девушку не крали, она добровольно поехала на Иссык-Куль, но там ее заставили вступить в брак. Решение суда не обжаловали ни обвиняемые, ни потерпевшая, ни прокуратура», — сказал Агзам Душеналиев.

Напомним, что в августе 2020 года в столице 21-летнюю девушку украли замуж и увезли в Тюпский район Иссык-Кульской области. Родные потерпевшей долго не могли ее найти. Милиция задержала троих подозреваемых — несостоявшегося жениха и его родственников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194537/
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