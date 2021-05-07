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Сюжет: Насилие над детьми

Убийство подростка в интернате. Двух санитарок уволили, врач получил выговор

По факту гибели подростка в Беловодском психоневрологическом интернате создана комиссия. Об этом 24.kg сообщил директор департамента социального обеспечения при Министерстве здравоохранения и соцразвития Актан Балбаков.

По его словам, группа занимается служебным расследованием случившегося.

«Специалисты ведомства сразу выехали на место, в том числе и я. Мы сопоставили все факты, встретились с родственниками погибшего ребенка, опросили всех. Выяснилось, что отца у мальчика нет, а его мать работает в России. Тело ребенка забрали родственники из Иссык-Кульской области. Мы рекомендовали директору соцучреждения принять дисциплинарные меры в отношении сотрудников, которые дежурили на тот момент», — рассказал он.

Прислушавшись к рекомендации, директор Беловодского психоневрологического интерната уволила двух санитарок, объявила строгий выговор дежурной медсестре и врачу.

Напомним, в Беловодском психоневрологическом интернате после драки погиб подросток. 15-летнего С.Н. привезли в больницу в 23.00, его госпитализировали в реанимацию. Спустя несколько часов пациент скончался. Судмедэкспертиза показала, что у подростка были гематомы, он умер от множественных кровоизлияний в головной мозг.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193309/
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