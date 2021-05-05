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Сюжет: Приграничные конфликты

После конфликта. В Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов

Село Кок-Терек Ак-Татырского айыл окмоту расположено неподалеку от стратегического водозабора «Головной».

Сейчас от населенного пункта остались лишь руины. На момент нападения таджикских военных людей здесь, к счастью, уже не было. 29 апреля по решению главы айыл окмоту Кудайберди Маматалиева всех жителей эвакуировали в безопасные места.

В развалинах можно заметить свидетельства еще недавней мирной жизни — обогреватели, казаны, сковородки, другую домашнюю утварь. Все то, что не сгорело в огне. В одном из домов уцелел тандыр. Рядом с ним до сих пор лежит хлеб...

В этой местности также живут таджикистанцы. Их дома не тронули.

Военная техника, по словам местных, уничтожала только жилища кыргызстанцев. Прежде чем сравнять с землей, их разграбили.

В селе полностью уничтожены 18 домов, в них проживали 24 семьи из 96 человек. Вчера одна строительная компания пообещала построить новые дома для всех пострадавших. Они будут возведены в другом месте айыл окмоту.

На месте руин в Кок-Тереке в скором времени также начнутся восстановительные работы за счет местного бюджета и спонсоров.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192942/
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