20:05
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Насилие в детсаду Оша. Лига защитников прав ребенка взяла дело под контроль

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» взяли под контроль дело об избиении и истязании детей в частном детском саду «Жасмин» в Оше. Об этом 24.kg сообщила глава общественного фонда Назгуль Турдубекова.

«Это вопиющий случай жестокости в отношении детей. Наши юристы находятся на постоянной связи с семьей пострадавшей для оказания ей всесторонней юридической помощи. Мы будем следить за расследованием дела, за тем, чтобы виновные понесли должное наказание», — сказала она.

Назгуль Турдубекова также выразила озабоченность тем, что подобные проявления жестокости все чаще стали происходить в частных заведениях.

«Беспокоит то, что в школы и садики допускаются сотрудники, у которых есть в поведении беспричинная агрессия в отношении детей. Никто надлежащим образом не следит за тем, кто и каким образом ведет прием работников в детские образовательные учреждения», — отметила она.

Реакция милиции на случившееся в частном детском саду, по мнению правозащитницы, в очередной раз подрывает доверие кыргызстанцев к правоохранительным органам.

«Несмотря на то что у девочки все признаки истязания и побоев, следователи квалифицировали этот случай как мелкое хулиганство. За такой заведомо предвзятый подход со стороны милиции надо привлечь к ответственности главу ГУВД Оша», — считает глава Лиги защитников прав ребенка.

Читайте по теме
Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду

Должна понести ответственность, по ее мнению, и руководитель детского сада за оставление детей в заведомо опасной ситуации. К работе с детьми ею была допущена воспитательница, которая бросила детей во время тихого часа и на замену была допущена бухгалтер с агрессивным поведением, которая длительное время истязала ребенка.

Государственные органы должны не только реагировать на насилие в отношении детей, но прежде всего заниматься предупреждением подобных угроз, напомнила Назгуль Турдубекова.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Оше в одном из детских садов четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны сотрудников учреждения за то, что отказывалась ложиться спать. Ее кололи иглой, били и вырвали волосы. Выяснилось также, что это далеко не единичный случай. Милиция зарегистрировала этот факт как мелкое хулиганство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191052/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Истязание ребенка в детском саду Оша зарегистрировали как мелкое хулиганство
Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду
Депутат предлагает вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов
Новости как сводки. В кабмине заседают, обсуждая насилие над женщинами и детьми
На юге Кыргызстана детские сады и курсы смогут получить до $50 тысяч инвестиций
Еще в одном жилмассиве Бишкека мэрия построит детсад
В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Подозреваемый по делу рассказал свою версию
В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Милиция не задержала мужчину, от которого родила 15-летняя девочка
В Сокулукском районе родила 15-летняя девочка. Заявление ее мамы потеряли
Популярные новости
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
На&nbsp;владельца ресторана La&nbsp;Maison в&nbsp;милицию поступило еще одно заявление На владельца ресторана La Maison в милицию поступило еще одно заявление
Бизнес
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
Завершился второй сезон Кубка банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;футзалу Завершился второй сезон Кубка банка «Бай-Тушум» по футзалу
Коммерческий банк &laquo;Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; официальный банк Кыргызского футбольного союза Коммерческий банк «Кыргызстан» — официальный банк Кыргызского футбольного союза
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;закупку оборудования ИА «24.kg» объявляет тендер на закупку оборудования
21 апреля, среда
20:02
Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать труд работников «Тазалыка» Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать тр...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:50
Пропавшую в Джалал-Абадской области девочку нашли в городе Ош
19:37
Установка забора в парке Победы Бишкека законна. Расширяют кафе
19:28
Насилие в детсаду Оша. Лига защитников прав ребенка взяла дело под контроль