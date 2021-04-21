Насилие в детсаду Оша. Лига защитников прав ребенка взяла дело под контроль

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» взяли под контроль дело об избиении и истязании детей в частном детском саду «Жасмин» в Оше. Об этом 24.kg сообщила глава общественного фонда Назгуль Турдубекова.

«Это вопиющий случай жестокости в отношении детей. Наши юристы находятся на постоянной связи с семьей пострадавшей для оказания ей всесторонней юридической помощи. Мы будем следить за расследованием дела, за тем, чтобы виновные понесли должное наказание», — сказала она.

Назгуль Турдубекова также выразила озабоченность тем, что подобные проявления жестокости все чаще стали происходить в частных заведениях.

«Беспокоит то, что в школы и садики допускаются сотрудники, у которых есть в поведении беспричинная агрессия в отношении детей. Никто надлежащим образом не следит за тем, кто и каким образом ведет прием работников в детские образовательные учреждения», — отметила она.

Реакция милиции на случившееся в частном детском саду, по мнению правозащитницы, в очередной раз подрывает доверие кыргызстанцев к правоохранительным органам.

«Несмотря на то что у девочки все признаки истязания и побоев, следователи квалифицировали этот случай как мелкое хулиганство. За такой заведомо предвзятый подход со стороны милиции надо привлечь к ответственности главу ГУВД Оша», — считает глава Лиги защитников прав ребенка.

Читайте по теме Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду

Должна понести ответственность, по ее мнению, и руководитель детского сада за оставление детей в заведомо опасной ситуации. К работе с детьми ею была допущена воспитательница, которая бросила детей во время тихого часа и на замену была допущена бухгалтер с агрессивным поведением, которая длительное время истязала ребенка.

Государственные органы должны не только реагировать на насилие в отношении детей, но прежде всего заниматься предупреждением подобных угроз, напомнила Назгуль Турдубекова.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Оше в одном из детских садов четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны сотрудников учреждения за то, что отказывалась ложиться спать. Ее кололи иглой, били и вырвали волосы. Выяснилось также, что это далеко не единичный случай. Милиция зарегистрировала этот факт как мелкое хулиганство.