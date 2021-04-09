Жертва ала качуу просит о помощи. Милиция начала досудебное производство

Жертва ала качуу попросила о помощи в социальных сетях после смерти Айзады Канатбековой. Об этом на своей странице в Facebook написала учредитель фондов «Помогать легко» и «Первый детский хоспис» Динара Аляева.

В просьбе о помощи девушка сообщила, что в 2017 году ее украли. На тот момент она успела только окончить школу, а ему было 33 года.

«Поступила в Кыргызско-Российский Славянский университет на медицинский факультет, но из-за ревности мужа прекратила учиться. Почти сразу забеременела, и тут начались систематические побои, измены. До вступления со мной в брак у супруга была женщина, и он не переставал с ней встречаться, даже переписывался с моего телефона. Свекровь угрожала тем, что если уйду или скажу что-либо своим родителям, скинет меня в БЧК. Долгое время не давали мне телефон. Муж сломал несколько телефонов, чтобы я не могла выйти на связь ни с кем. Я ушла в 2019-м, и с тех пор он меня преследует, пару раз увозил и избивал, я теряла сознание, получала травму, лечение. Постоянно забирает дочку, и я ее не вижу неделями и месяцами», — рассказала жертва ала качуу.

По словам пострадавшей, бывший супруг женился, но не перестал звонить, писать и угрожать, что убьет.

«В последние дни звонил и говорил, что устроит аварию или несчастный случай так, что никто и не заметит. Я обращалась в РОВД Московского района дважды, но они сказали, что это семейное дело», — написала девушка.

Жертва ала качуу обратилась в РОВД Иссык-Атинского района. Она уверена, что рассматривать дело в милиции не станут.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что по факту угроз заявительнице со стороны бывшего мужа ведется досудебное производство.

«8 апреля в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась 21-летняя А. Г. Она просила принять меры в отношении бывшего мужа, который, выражаясь нецензурной бранью, угрожает ей физической расправой и не дает покоя. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В рамках досудебного производства сотрудники милиции допросили заявительницу и ее бывшего мужа, который отрицает все обвинения в его адрес. Для выяснения всех имеющихся обстоятельств проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия», — прокомментировали в ведомстве.