В Иссык-Атинском районе неизвестные подожгли дом депутата Акылбека Жапарова

В селе Интернационал Иссык-Атинского района сгорел садовый дом депутата парламента Акылбека Жапарова. Информацию об этом 24.kg подтвердил аким района Байыш Курманов.

По его словам, пожар произошел еще 5 октября.

«Дом был небольшой, находился в саду. Кто конкретно поджег, неизвестно», — сказал Байыш Курманов.

По данным других источников, у другого депутата ЖК — Исы Омуркулова — угнали отару овец.

Напомним, что с 10 октября в столице действует режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент. Он действует с 21.00 до 5.00. В связи в кризисной ситуацией в городе военнослужащие также обспечивают общественный порядок.