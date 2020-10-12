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Происшествия
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Иссык-Атинском районе неизвестные подожгли дом депутата Акылбека Жапарова

В селе Интернационал Иссык-Атинского района сгорел садовый дом депутата парламента Акылбека Жапарова. Информацию об этом 24.kg подтвердил аким района Байыш Курманов.

По его словам, пожар произошел еще 5 октября.

«Дом был небольшой, находился в саду. Кто конкретно поджег, неизвестно», — сказал Байыш Курманов.

По данным других источников, у другого депутата ЖК — Исы Омуркулова — угнали отару овец.

Напомним, что с 10 октября в столице действует режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент. Он действует с 21.00 до 5.00. В связи в кризисной ситуацией в городе военнослужащие также обспечивают общественный порядок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/168873/
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