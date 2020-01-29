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Сюжет: Насилие над детьми

Отца, изнасиловавшего свою дочь, приговорили всего к 12,5 года тюрьмы

Узгенский районный суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему свою дочь. Об этом указывается на сайте Верховного суда.

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В приговоре суда отмечается, что подсудимый вину признал.

«Со слов обвиняемого, в 2013 году его жена умерла, а спустя два года он женился еще раз. Через определенное время развелся, детей воспитывал сам. В 2018 году он решил удовлетворить свои сексуальные потребности, завел девочку в комнату, положил на диван и изнасиловал. О том, что дочь беременна, не знал», — указывается в приговоре.

В суде зачитали показания потерпевшей, данные ею во время следствия. Девочка рассказала, что отец изнасиловал ее два раза. Милиционеры выяснили факт насилия, когда она была на шестом месяце беременности.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.

Напомним, в Узгене милиционеры проводили подворовый обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141887/
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