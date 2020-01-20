В Маевке обнаружена незаконная майнинг-ферма

В селе Маевка Чуйской области на территории ЗАО «Агрострой» обнаружена незаконная майнинг-ферма. Об этом сообщили в Национальном энергохолдинге.

Уточняется, что при осмотре майнинг-фермы обнаружен контейнер с установленным оборудованием для добычи криптовалюты. За 2019 год ЗАО «Агрострой» потребило порядка 283 тысяч киловатт-часов электроэнергии, в том числе для майнинга.

«ОАО «Северэлектро» поручено прекратить подачу электроэнергии для майнинга и принять строгие меры дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников районных электрических сетей Аламединского района, допустивших незаконное подключение майнинг-фермы», — отметили в организации.

В Нацэнергохолдинге добавили, что сейчас принимаются меры для создания механизма регулирования деятельности майнинг-ферм.