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Происшествия

В Маевке обнаружена незаконная майнинг-ферма

В селе Маевка Чуйской области на территории ЗАО «Агрострой» обнаружена незаконная майнинг-ферма. Об этом сообщили в Национальном энергохолдинге.

Уточняется, что при осмотре майнинг-фермы обнаружен контейнер с установленным оборудованием для добычи криптовалюты. За 2019 год ЗАО «Агрострой» потребило порядка 283 тысяч киловатт-часов электроэнергии, в том числе для майнинга.

«ОАО «Северэлектро» поручено прекратить подачу электроэнергии для майнинга и принять строгие меры дисциплинарного взыскания в отношении сотрудников районных электрических сетей Аламединского района, допустивших незаконное подключение майнинг-фермы», — отметили в организации.

В Нацэнергохолдинге добавили, что сейчас принимаются меры для создания механизма регулирования деятельности майнинг-ферм.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140975/
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