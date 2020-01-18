В Оше задержан член ОПГ по прозвищу Казак. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

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Уточняется, что криминальный авторитет подозревается в разбойном нападении на магазин «Народный» в ночь с 16 на 17 января.

Напомним, что член ОПГ обвиняется в совершении тяжких преступлений, в частности, в изнасиловании несовершеннолетней девочки, а также в организации разбойного нападения на брата экс-мэра Оша. Решением суда Казак был отпущен под домашний арест. После возмущения общественности президент уволил судью, выпустившую подозреваемого на свободу.