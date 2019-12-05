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Происшествия

Пятиклассник повесился в Чуйском районе

В Чуйском районе повесился 11-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 26 ноября в ОВД Чуйского района поступило сообщение о том, что в сарае найден повешенным несовершеннолетний.

На теле мальчика других следов, кроме от веревки на шее, обнаружено не было.

Начато досудебное производство. Выяснилось, что мальчик учился в пятом классе в школе одного из сел Чуйского района, жил в полноценной семье.

В настоящее время милиция проводит проверку по факту смерти школьника. Устанавливаются причины. Назначена экспертиза, досудебное производство продолжается.
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