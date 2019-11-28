Надевали пакет на голову и избивали. Сотрудников милиции осудили за пытки

Иссык-Атинский районный суд признал виновными двух милиционеров местного ОВД в пытках. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, оба приговорены к восьми годам лишения свободы.

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«Оперуполномоченные уголовного розыска ОВД Иссык-Атинского района доставили А.К. в отделение милиции. Правоохранители надели мужчине пакет на голову, а руки заковали в наручники. Пострадавшего повалили на пол, после чего стали избивать для получения признательных показаний в преступлении. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «Пытки» УК КР, после чего их осудили», — сказал Нурлан Тагаев.

Прокурор отметил, что за 9 месяцев 2019-го судами первой инстанции Чуйской области рассмотрено 31 уголовное дело в отношении 60 лиц, совершивших должностные преступления. В это число входят и преступления, связанные с коррупцией или хищением государственной и муниципальной собственности.

«Судами вынесено 19 обвинительных приговоров, из которых четыре человека получили наказание в виде лишения свободы, 12 человек оштрафованы и пятерым вынесены обвинительные приговоры без назначения наказания, поскольку давность привлечения их к уголовной ответственности истекла. Еще пять человек оправданы», — отметил Нурлан Тагаев.