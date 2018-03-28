14:35
USD 68.19
EUR 84.75
RUB 1.19
Общество

Генпрокуратура: Милиционеры не расценивают пытки как преступление

В органах внутренних дел некоторые сотрудники оправдывают применение пыток в качестве способа раскрытия преступления. Об этом на конференции «Защита прав и законных интересов жертв пыток и насилия» сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Бактыбек Кетиренов.

По его словам, милиционеры не расценивают пытки как преступление.

«Для изменения ситуации в корне необходимо признание руководством МВД недопустимым поощрение или равнодушие к пыткам. Кроме того, в сотрудниках должны воспитывать чувство непримиримости к таким позорным методам работы. Участились случаи, когда милиционеры применяют пытки для решения вопросов родственников или знакомых», — рассказал Бактыбек Кетиренов.

Он отметил, что Генеральная прокуратура в Аламудунском районе Чуйской области выявила факт пытки человека тремя офицерами милиции за то, что он не разрешил пасти скот их знакомых на закрытой территории. По результатам расследования милиционеров взяли под стражу, дело направили в суд.
Ссылка:
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за применение пыток осудили 11 милиционеров
Итальянские проектировщики придумали, что будет вместо сгоревшей Генпрокуратуры
Оппозиционера Бектура Асанова почти месяц держат в одиночной камере
ДТП с пьяным помощником прокурора. Известны результаты служебного расследования
Пытки в Караколе. МВД проводит служебное расследование
С 20 марта милиция Кыргызстана переходит на усиленный режим работы
Фальшивые ветераны. Сколько миллионов потеряла госказна за восемь лет?
Пакет на голову, ледяная вода. За пытки милиционеры получили восемь лет
Чиновников ОГУКС мэрии Бишкека обвиняют в злоупотреблении
Двое студентов продавали наркотики школьникам
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Улица Тыналиева в&nbsp;Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий
Бизнес
&laquo;Хайповые&raquo; стикеры для Telegram от&nbsp;MegaCom «Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге