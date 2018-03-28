Генпрокуратура: Милиционеры не расценивают пытки как преступление

В органах внутренних дел некоторые сотрудники оправдывают применение пыток в качестве способа раскрытия преступления. Об этом на конференции «Защита прав и законных интересов жертв пыток и насилия» сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Бактыбек Кетиренов.

По его словам, милиционеры не расценивают пытки как преступление.

«Для изменения ситуации в корне необходимо признание руководством МВД недопустимым поощрение или равнодушие к пыткам. Кроме того, в сотрудниках должны воспитывать чувство непримиримости к таким позорным методам работы. Участились случаи, когда милиционеры применяют пытки для решения вопросов родственников или знакомых», — рассказал Бактыбек Кетиренов.

Он отметил, что Генеральная прокуратура в Аламудунском районе Чуйской области выявила факт пытки человека тремя офицерами милиции за то, что он не разрешил пасти скот их знакомых на закрытой территории. По результатам расследования милиционеров взяли под стражу, дело направили в суд.