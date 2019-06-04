В Бишкеке милиционеры заставляли мужчину признаться в краже барсетки

В Бишкеке сотрудники ГОМ-3 избили мужчину, подозреваемого в краже барсетки. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, мужчина обратился с заявлением в НЦПП и просил принять меры в отношении милиционеров, пытавших его.

«Со слов заявителя, 30 мая его задержали примерно в 00.00, привезли в ГОМ-3 и били. На голову мужчины надевали пакет, заставляли признаться в том, что он украл барсетку. Признательные показания он не подписал, но его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Врачи зафиксировали побои. Материалы переданы в прокуратуру», — сказал Нурдин Сулайманов.