Ошские милиционеры заставляли подростка признаться в краже

В Оше сотрудники милиции задержали 15-летнего подростка и заставляли его признаться в краже. Об этом сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, согласно заявлению, мальчика задержали на улице, когда он шел из школы.

«Со слов заявителя, его вывезли за город, пытали, заставляя признаться в краже. Родители подростка не могли его найти более пяти часов. Милиционеры якобы отобрали у него телефон и не давали связаться с родными. Когда ребенок признался в том, что от него требовали, его привезли в ИВС. Вечером его отпустили, но потребовали являться по первому вызову», — рассказал Нурдин Сулайманов.