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Общество

В Кыргызстане за применение пыток осудили 11 милиционеров

В Кыргызстане суды признали виновными в применении пыток и осудили 15 должностных лиц правоохранительных органов. Об этом на конференции «Защита прав и законных интересов жертв пыток и насилия» сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры Бактыбек Кетиренов.

По его словам, 11 человек из этого числа являются сотрудниками милиции. Им назначено наказание от 7 до 11 лет лишения свободы.

В 2017 году зарегистрировали 418 обращений граждан о пытках и жестоком обращении. Это на 17 случаев меньше, чем в 2016-м.

«Пытки в 96 процентах применяются сотрудниками милиции с определенной степенью жестокости и представляют общественную опасность, так как посягают на охраняемые законом здоровье, психику и жизнь человека, наносят колоссальный вред интересам государства, снижают уровень доверия населения к правоохранительным органам, сеют в душах людей ненависть к тем, кто должен стоять на страже закона и порядка», — сказал Бактыбек Кетиренов.

За применение пыток к несовершеннолетним суд признал виновными двух милиционеров. Их осудили на 10 и 11 лет лишения свободы.

Сейчас в судах 43 уголовных дела в отношении 95 сотрудников милиции. Из них 26 дел относятся к пыткам. По ним привлекли к ответственности 57 милиционеров.

«Это говорит о том, что в системе МВД КР вопросам пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников милиции и их правовому воспитанию уделяется недостаточное внимание. Или они работают по старым критериям, не используя современные технические возможности», — добавил начальник управления ГП.
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