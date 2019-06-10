Пытки подростка в Оше. Омбудсмен просит назначить экспертизу побоев

Представительство омбудсмена по городу Ошу и Ошской области взяло на контроль дело 15-летнего подростка, заявившего о пытках со стороны милиционеров в Оше. Об этом сообщила пресс-служба главного правозащитника.

В ходе беседы с сотрудниками обмудсмена подросток и его мама настаивали на обвинениях в адрес милиционеров. В частности, они заявили, что милиционеры действительно надевали юноше пакет на голову, в результате чего выбили у него признательные показания.

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«В присутствии мамы у подростка взяли объяснительную. Мать ребенка написала официальное заявление на имя омбудсмена. При визуальном осмотре следов побоев на теле подростка не обнаружено. Представительство акыйкатчи направило обращение в управление ГКНБ по Ошу и Ошской области с просьбой назначить комплексную судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизу согласно Стамбульскому протоколу», — сообщили в аппарате омбсудмена.

Напомним, в Оше сотрудники милиции задержали 15-летнего подростка и заставляли его признаться в краже. Правозащитникам мальчик рассказал, что его вывезли за город и пытали. Милиционеры якобы отобрали у него телефон и не давали связаться с родными. Когда ребенок признался в том, что от него требовали, его привезли в ИВС.