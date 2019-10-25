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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В городе Ош милиционеров обвинили в жестоких пытках подозреваемого в угоне авто

В Оше сотрудники службы криминальной милиции жестоко пытали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом 24.kg сообщила мать задержанного Калбыш Маматисакова.

По ее словам, 27-летнего Данияра Касымова задержали 22 октября. Примерно в 11.00 милиционеры забрали его из дома в Кызыл-Кие, привезли в УВД южной столицы и издевались над ним несколько часов.

«Я зашла в кабинет к сотруднику УВД Мурату Аттокурову, мой сын валялся на полу, над ним стояли трое мужчин спортивного телосложения. У Данияра были опущены руки и голова, он сам был красным. Когда спросила, что случилось, меня вытолкнули в коридор. Один из милиционеров спросил у меня, кем работает сын, а затем сказал, что его подозревают в угоне Honda Fit. Позже выяснилось, что на голову Данияра надевали пакет, душили и били по животу. Несколько раз он терял сознание. В травмпункте сняли побои, я написала заявление в ГКНБ и прокуратуру Оша», — сказала Калбыш Маматисакова.

Она добавила, что сотрудники милиции уверены в своей безнаказанности и заявили, что посадят Данияра Касымова.

В пресс-службе УВД южной столицы 24.kg опровергли факт пыток. По мнению ведомства, заявления родных подозреваемого не больше, чем попытка уйти от ответственности.

«Данияр Касымов действительно был задержан по подозрению в угоне автомобиля. Он признал свою вину, но его никто не пытал. Тем не менее в настоящий момент надзорный орган проводит по заявлению проверку», — прокомментировали в УВД.
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