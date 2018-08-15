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В Кадамджае милиционеры жестоко избили мужчину

В Кадамджайском районе Баткенской области сотрудники милиции жестоко избили мужчину. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, мужчину избили на улице.

«В чем его обвиняли и за что избили, неизвестно. В этот день мужчина был пьяным, милиционеры нашли его на улице, но в поселковый отдел милиции потерпевшего не привозили. Мужчина сам дошел до больницы, во время операции впал в кому. У него переломы руки, носа, сотрясение головного мозга», — рассказал Нурдин Сулайманов.

Он добавил, что прокуратура возбудила уголовное дело.
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